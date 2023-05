La finale de ce tour final de P4D met aux prises Lustin B à Anseremme. D’un côté comme de l’autre, on espère remporter ce match pour valider son ticket à l’étage supérieur. À Lustin, Jonas Gravisse et ses joueurs sont impatients d’en découdre. "Notre principal objectif était de vaincre Méan lors de la première rencontre. Nous avons franchi ce premier obstacle avec une double satisfaction: d’une part, car Méan est une très belle équipe ; d’autre part, car en cas de défaite ce dimanche, nous aurons encore un voire deux jokers à jouer pour la montée, dit l’entraîneur. Mais ce ne serait pas un drame si nous ne montions pas puisque ce n’est nullement une obligation du club. Ce serait par contre une belle récompense pour notre équipe et notre belle saison. Je m’attends à une rencontre compliquée car Anseremme possède une équipe très solide. Si les Anseremmois ont l’avantage du noyau, je pense que notre synthétique plaide en notre faveur. Nous allons en tout cas tout donner."

En face, Adrien Winscherman, satisfait de la bonne prestation des siens face à Han, ne cache pas son ambition. "Notre but est de remonter car cela fait quelques années qu’Anseremme n’a plus évolué en P3. Nous allons jouer le coup à fond et tenter de sortir une belle prestation pour ne pas avoir de rencontre supplémentaire à disputer."