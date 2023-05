Tour final de P4C : Qui sera récompensé de son jusqu’au-boutisme ?

Quelle que soit la formation qui émergera de cette finale, elle aura eu le mérite d’y croire jusqu’au bout. Les Fromagers se sont placés en ordre utile en toute fin de championnat et ont nettement disposé de Florennes, qui avait le statut de favori. "On est au complet et en forme", prévient l’entraîneur suriçois Colin Denis qui précise que l’horaire a été inversé. Ses joueurs débuteront à 14h alors que l’équipe fanion, en barrage pour du beurre contre Malonne évoluera à 18h. "L’objectif de début de saison était de figurer dans la colonne gauche tout en incorporant les jeunes." La période de rodage nécessaire avait un peu éloigné les Rouges du quatuor de tête avant de réaliser un joli sprint final au second tour. "On a déjà accroché Lesve à domicile. On pourra aussi exploiter un terrain plus large et je compte beaucoup sur les supporters ", dit Colin Denis en énumérant les atouts des siens.