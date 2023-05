Michaël De Troyer, qui a pris les commandes des Bleus en janvier, a réussi à maintenir le cap en haut de classement malgré une saison assez difficile dans le chef des protégés du président Senturk. "Nous sommes dans de bonnes conditions et dans une ambiance propice. Nous étions 20 à l’entraînement mardi ", se réjouit le coach jambois qui a récupéré finalement quelques "dissidents" au bon moment. Parti en P2, Erwan Lamour, quadruple buteur avec la B dimanche dernier contre Wartet et invité à un mariage en France, sera-t-il de la partie ? Le T1 de Jambes garde le suspense. "Nous espérons avoir toutes nos forces vives car Malonne est la plus belle équipe que j’ai vue depuis que je coache mon équipe. " Un noyau dont Michaël De Troyer est fier car il a su se cramponner à la 2e place. "J’espère que nous aurons un soutien maximum de nos supporters", conclut-il.

Son homologue malonnois, Romain Tellier, espère émerger car la saison devient très longue pour tout le monde. "Pour autant, je ne vais pas me plaindre d’être toujours en lice pour la montée, précise le coach du Champ Ha, qui confirme par ailleurs notre impression. Je connais bien la composition des Bleus et leur système de jeu. Pour moi, ce sera du 50/50."