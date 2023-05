Tour final de P3 : Vencimont euphorique, Loyers hors de sa zone de confort

Antoine Cilento, l’entraîneur loyersois, s’attend à un match très compliqué. "On ne sera pas au complet ce week-end face à une équipe qui, d’après ce que j’ai entendu, est assez physique et met beaucoup d’intensité dans chacune de ses rencontres, dit-il. De plus, le match va se dérouler chez eux sur un terrain en herbe sans doute boueux. On est une équipe avec des joueurs plus techniques, on va sûrement se faire bousculer d’un point de vue physique. On va tout de même essayer d’imposer notre style de jeu, malgré le terrain qui pèsera sur les jambes et la circulation du ballon. On va se donner à fond pour l’emporter." Robert (blessure) et Flamant (abus de cartes jaunes) ne seront pas de la partie.