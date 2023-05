Tombeurs des Rhisnois lors d’une folle séance de tirs au but, les "Grognards" accueillent des "Fraisiers" qui ont dominé les jeunes Aischois. Leur troisième duel de la saison s’annonce indécis. Lors du premier tour, les Wépionnais s’étaient imposés 3-1. Au second, les Lignards l’avaient emporté sur un score Arsenal. "Plus rien ne compte, maintenant, prévient le mentor lignard, Jean-Baptiste Bertrand. Tout va se jouer sur un match. Après le duel complètement fou à Rhisnes, j’ai dit à mes joueurs de retomber les pieds sur terre. Face à une équipe qui mérite sa place au tour final, nous devrons être à 100% pour gagner. Les joueurs étaient très appliqués aux entraînements."

Absent à Rhisnes, Ficheroulle effectue son retour. Suspendu le week-end passé, Van Emelen est incertain. Hennau souffre d’une entorse de la cheville.

"Nous sommes contents de jouer sur un synthétique, reconnaît le T2 visiteur, Thomas Evrard. Nous n’oublions pas que Ligny est la seule équipe du top 4 à nous avoir battus. Nous nous déplacerons donc avec un esprit revanchard. Nous ne nous mettons pas la pression. Si nous montons, tant mieux ! Si pas, nous essaierons à nouveau la saison prochaine. Nos hôtes ont la pression, car ils veulent vraiment monter cette année-ci."

Yanis Calay, Diego Evrard et Alexis Miler sont en vacances. Tom Guenegand est blessé.