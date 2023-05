Tour final de P1: Suivez Grand-Leez – Biesme en direct

Grand-Leez, tombeur de Loyers, et Biesme, qui a écarté le Condrusien, se retrouvent en finale du tour final de P1 pour un nouveau duel de cadors auquel ces deux formations nous ont habitué tant en championnat qu’en coupe de province… et au tour final. En effet, ce match n’est ni plus ni moins que le remake de la dernière finale du tour final de P1. La saison dernière, c’est Biesme qui s’était extirpé du final four namurois (1-2) pour continuer à croire en la montée.