St-Servais décimé

La double confrontation du week-end pour St-Servais, face à Miavoye et à Havrenne, s’annonce problématique, compte tenu des indisponibilités. Pour recevoir Miavoye samedi, les Namurois seront privés de leur capitaine Lelièvre (mariage) et de Cornille (blessé). Le lendemain, à Havrenne, ils devront pallier les absences de B. Dhyne (foot), Gillard (communion) et Cornille. "La préparation du championnat ne fut déjà pas au top, pour intégrer les recrues, souligne Marvyn Lelièvre. Ces impondérables ne favoriseront pas la cohésion et le rendement. Nous tenterons de décrocher rapidement l’unité, avant d’envisager un bonus. Le déplacement à Havrenne s’annonce difficile. Il ne faudrait pas revenir bredouilles, si on veut rester dans le bon peloton." Miavoye, quant à lui, se déplacera au complet, avec l’objectif de racheter un début de parcours en demi-teinte. "Nous devons améliorer la régularité, après avoir galvaudé plusieurs jeux dans le trapèze et aux contre-rechas, observe Damien Pairoux. On sera attendu partout, mais on jouera crânement notre chance. Nous souhaitons faire une belle saison, peu importe le classement. Nous serons dans l’inconnu face à Thy, une équipe à respecter. Nous viserons la victoire pour booster la confiance." En déplacement à Purnode, Meux tentera de préserver son brevet d’invincibilité. Maubeuge se jaugera à Sart B et Clermont face à Sart A, qui aura défié Havrenne la veille.