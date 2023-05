Mardi soir, Fraire a pris une revanche (50-71) par rapport à l’aller (70-76). Et espère enchaîner pour jouer la finale contre Ciney qui a sorti Erpent en deux manches. "Notre succès de mardi confie le coach frairois Nicolas Demande est dû au fait qu’on a parfaitement corrigé les manquements de samedi dernier. De plus mes joueurs ont élevé leur niveau de jeu. Merci aussi aux nombreux supporters qui nous ont soutenus".

Ce dimanche les Coalisés sont bien décidés à l’emporter, à l’image de leur coach. "Chez nous, confirme ce dernier on doit reproduire la même prestation que mardi à Malonne. On en a les moyens. Mais attention à Malonne qui reste une équipe basée sur l’expérience, tout comme son coach. Un de notre premier travail sera de les empêcher de prendre trop de shoots à trois points. Si Diego Fradera, déchirure au mollet, est out jusqu’en fin de saison, j’espère récupérer Loïc Charles."

Cela reste 1-1

À Malonne, le coach Antonin Gilet était évidemment déçu de la prestation de son équipe.

"Vu notre manque de collectif, d’intensité et de fond de jeu, on a été complètement atomisé par une belle équipe de Fraire" reconnaît ce dernier qui aurait bien voulu en finir à domicile et jouer Ciney en finale.

"Cela reste toujours 1-1 ajoute Antonin Gilet Si on l’avait emporté samedi à Fraire, je pense qu’on est capable de refaire le même coup. Mais pour réussir, il s’agira de montrer une toute autre mentalité. Sinon on risque de recevoir une seconde gifle d’affilée. On dispose de plusieurs jours pour faire le vide car beaucoup de choses sont à changer tant du côté des joueurs que du côté du coach. Ceci dit, quelque soit le résultat final, on a déjà atteint une partie de nos objectifs, soit de participer aux play-off". Pierre Rouaux rentre dans le groupe.