Planois: un blason à redorer

En raflant les trois points face à Wieze, Mont-Gauthier a confirmé son excellent début de saison. Troisièmes, les Rochefortois se déplacent à Thieulain, qui s’est renforcé avec l’arrivée de Dimitri Dupont. "C’est sans conteste le favori, avoue Tristan Schmit. C’est du costaud. On a pu s’en rendre compte, lundi, au Maistriau. On cherchera donc à engranger au plus vite les six jeux."