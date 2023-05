Namur – Solières: L’Union veut monter en N1 et chouchoutera ses supporters... et supportrices

Le même 15 gagnant

Le coach français des Namurois pourra compter sur les 15 guerriers victorieux du week-end dernier à Stockay (0-3), avec une feuille de match qui comprendra Jordan Tonnet, Loïc Vander Cammen, Soulimen Ghaddari (fraîchement élu "Merle de la saison"), Alex Eloy, Lucas Baudot, Erdem Erdogan, Axel Dheur, Kim Detienne, Fred Rosmolen, Qendrim Bakija, Dieudonné Lwangi, Marlon Degryse, Micheal Olojede, Tyron Crame et El Mehdi Khaida.

Alors que le contrat de prêt par la commune du terrain des Bas-Prés touche à sa fin au 30 juin 2023, une victoire serait à la fois l’assurance d’une montée en N1 met aussi l’occasion d’un dernier adieu au stade des Namurois, qui y auraient alors disputé leurs toutes dernières minutes de jeu.

Les dames en invitées d’honneur

Ce (dernier ?) match sera retransmis en direct sur la télévision locale Boukè, présente en bord de terrain dès l’échauffement des 22 acteurs. Ceux du camp namurois ont déjà annoncé être présents aux interviews de mi-temps et d’après-match.

Pour que la fête soit complète, le club a décidé d’offrir l’entrée aux dames et aux jeunes de moins de 17 ans (le tarif "masculin" est de 10€ pour les hommes et 5€ pour les étudiants de moins de 25 ans). Mais ce n’est pas tout: les dames présentes dans les tribunes pourront participer à une grande tombola pour tenter de gagner une expérience wellness au spa NE5T de Namur. Une boisson sera offerte à toute personne entrant dans l’enceinte du stade avant 14h30 et une boisson supplémentaire sera offerte en cas de victoire namuroise.

Affiche Union Namur - Solières ©Union Namur

Namur – Solières, coup d’envoi dimanche 14 mai à 15h