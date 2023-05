MEUX: retours: Rosy, Palate, Paquet, Moors ; absents: Boreux, Kinif, Smal ; blessé: Coquelle.

Ce dimanche, pour leur dernière rencontre de la phase classique du championnat, les Meutois se rendent à Tubize, avec l’envie de finir celle-ci sur une bonne note. "Nos attentes pour nos rencontres sont les mêmes depuis deux ou trois semaines. Des joueurs qui n’ont pas beaucoup joué ont, et auront encore ce dimanche, l’occasion de se montrer. Ces matchs permettent de voir des jeunes en action", préface Laurent Gomez, le coach meuti. "La saison est réussie, car le tour final est atteint. Mais on veut terminer le championnat sur une belle note", ajoute-t-il.

Bien que l’enjeu soit moindre pour Meux, il reste bien présent pour Tubize, troisième avec 58 points, et donc a une unité de l’Union Namur, deuxième avec 59 points. Une situation qui place les "Verts" dans un rôle d’arbitres, dans le cadre de la lutte pour la montée en nationale 1.

Une équipe démotivée ?

Meux, qui se situe à la cinquième place du classement avec 56 points (16 victoires, neuf défaites, huit nuls), n’a plus gagné depuis le 9 avril dernier. Le signe d’une perte de motivation ? Non d’après le T1. "Cela fait quatre matchs qu’on sait qu’on ne sera pas champions, mais nous sommes tout de même au tour final. Les enjeux auxquels nous faisions face en début de saison sont désormais acquis. Je dirai donc que mes joueurs ne sont pas démotivés, mais qu’ils montrent plutôt une forme de perte de mobilisation. Aussi, j’ai fait le choix d’inclure des joueurs plus jeunes dans mon noyau. Ce qui fait que l’approche des rencontres est différente. On ne peut pas attendre les mêmes résultats quand on fait tourner l’équipe."