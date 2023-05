La P2 de Gembloux monte en P1

Son travail n’était pas simple car il avait à sa disposition un groupe qui n’était plus très motivé et en plein doute. Pour sa première "prestation" il ne pouvait éviter une large défaite (92-48) à Dinant.

"Reprendre un groupe que je ne faisais que croiser et regarder les résultats dans le journal n’était pas une mince affaire à effectuer. confie Jérôme Hecq Avoir la confiance des joueurs et surtout s’adapter au groupe pour éviter qu’il n’éclate avant la fin de saison ne fut pas des plus facile".

Neuf journées plus tard, soit au terme du championnat, Gembloux B se retrouvait à égalité (même nombre de points et de victoires) avec le Mosa Jambes. Et c’est au "coefficient" que la relégation était de mise. "Dommage qu’on n’ait pas eu une victoire plus tôt car le groupe était dans une nette amélioration dans tous les secteurs. regrette encore Jérôme Hecq Les retours de certains joueurs ont fait beaucoup de bien au groupe".

Et voilà que le Mosa Jambes, par manque d’effectif, a décidé de jeter l’éponge. Le RBB Gembloux C profite donc de cette situation pour accéder à la P1.

"Je serai bien le coach pour la prochaine saison avec une équipe"modifiée"mais qui restera dans la continuité de la formation de nos jeunes. conclut Jérôme Hecq Etant le coach des U18 AWBB et Marc Mesureur des U21 AWBB, notre objectif est d’avoir des passerelles entre chaque groupe dont la P1 et la R2. Je pense que les ambitions de Gembloux sont grandes pour le développement de ses jeunes et d’amener chacun d’entre eux au niveau qu’il leur convient".