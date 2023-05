Fin d’un cycle pour Belgrade

"Les adieux et la fin de la saison ce sont passés la semaine dernière à domicile et ont été couronnés d’un succès", précise le coach belgradois Didier Thémans.

Et il est vrai que ces trois joueurs ont été mis à l’Honneur et salué comme il se devait avant, pendant et après le match face à Geel mais sur le terrain il leur reste un dernier défi à relever, essayer d’accrocher enfin un second succès en déplacement cette saison.

"Pour ma part, je pense que nous devons avant tout prendre ce match à Tongres comme une dernière occasion de nous amuser en prenant un maximum de plaisir sur le terrain. Gagner serait en effet un plus et une belle fin de parcours pour tout le monde. Difficile de savoir dans quel état d’esprit Tongres se présentera pour ce dernier match mais j’espère que nous le jouerons à fond avant de tourner une page du club. Nous savions que nous allions arriver à cette situation et il faudra l’an prochain relancer une nouvelle dynamique avec un groupe toujours plus jeune mais avant çà, profitons une fois encore de nous retrouver sur et en dehors du terrain.