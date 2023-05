Pour se hisser en finale des play-off, Ciney a dû batailler férocement avec Boninne. De cette bataille, le coach cinacien met en avant les points positifs. "Certes, il y a eu des hauts et des bas, mais je retiens cette grande satisfaction d’avoir marqué septante points lors des trois rencontres, relève Jean-Christophe Beguin. Les filles arrivent à se trouver offensivement, les automatismes commencent à parler. À partir du moment où notre défense est intense, la mécanique fonctionne en attaque. Au dernier match, j’ai vraiment apprécié la mentalité. Elles n’ont rien lâché."

En finale, Ciney affronte l’équipe de Huy, d’un calibre supérieur. C’est l’affiche attendue. Ils se sont rencontrés à trois reprises pendant la saison: avantage à Ciney qui a emporté les deux confrontations en championnat, alors que les Hutoises se sont contentées d’une victoire en coupe AWBB.

Gare en défense !

Avant de se défier, les deux équipes sont gonflées à bloc. "La confiance est présente de notre côté mais on s’attend à une résistance importante, si on se base sur la façon qu’elle a aisément écarté Neufchâteau en demi-finale. Nous devrons connaître moins de passages à vide. Sinon, on en paiera les conséquences. Je trouve que ce groupe est bien équilibré. Il a une bonne assise défensive et se repose sur des éléments d’expérience tels que Crelot, Baggio ou les sœurs Marteau. Il peut également s’appuyer sur la belle promesse, Bastin. Bref, il faudra être vigilant en défense puisqu’au minimum six filles sont capables d’inscrire dix points chacune. L’entraînement de ce vendredi a permis de se préparer à ce jeu offensif important. Avec un public dédié à notre cause, nous devons profiter de ce premier match à la maison pour prendre l’avantage."

Ciney devrait aligner l’ensemble de son effectif.