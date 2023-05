Vainqueurs de Cointe en deux manches alors que Waterloo a dû s’employer par trois fois pour écarter Belleflamme en demi-finale, les Cinaciens ont eu trois jours supplémentaires pour préparer la finale. Une donnée importante, même si les jeunes ont dû batailler, une quatrième fois en six jours, mardi soir pour se qualifier en finale des play-off provinciaux. "Nous avons gagné les deux séries en deux manches, heureusement. Ce long week-end a été fatigant, physiquement et mentalement", raconte Antoine Balthazar. D’autant que l’ailier, étudiant en dernière année d’ingénieur civil, combine cette fin de saison chargée avec la remise de son mémoire en juin. "Nous devons encore tout donner pendant dix jours et abordons cette finale avec l’esprit conquérant. Nous voulons évidemment la gagner, même si la montée en TDM2 est acquise. Avec cette pression en moins sur les épaules, j’espère que nous saurons jouer libérés, continue-t-il. Être champions en R1 serait tout simplement incroyable et couronnerait le très bon travail de l’équipe cette saison." Après un premier tour en dents de scie et des prestations parfois décevantes contre des équipes du bas de tableau, Ciney a montré en 2023 avoir l’étoffe pour jouer au niveau supérieur: "Nous avons fait une deuxième partie de saison assez folle durant laquelle tout le monde est monté en puissance. Pour ma part, je suis assez satisfait de ma saison et de ma constance dans le jeu", juge Antoine Balthazar, qui se consacrera uniquement à la D3 l’an prochain.

Un adversaire qui convient bien à Ciney

Si Waterloo a également signé une très belle campagne, avec la coupe AWBB et la montée à l’échelon national à la clé, Ciney part avec un léger avantage psychologique. Suivant une trajectoire montante et restant sur neuf victoires d’affilée, les Condrusiens ont remporté leurs deux duels face aux Brabançons en saison régulière, le dernier remontant à la mi-avril (67-70). "Comme en play-off l’an passé, nous avons livré de bonnes prestations contre eux avec une grosse victoire en novembre (95-71). C'était un match serré le mois dernier et nous pouvons nous attendre à la même physionomie ce samedi, explique le Cinacien de 23 ans. C’est une très belle équipe qui peut compter sur des Vlaeminck ou Vancampenhout pour alimenter le marquoir, mais aussi sur un fort secteur intérieur. Il faudra se focaliser sur le contrôle du un-contre-un pour aller chercher des stops, notre jeu offensif suivra", conclut-il.