Avantage du terrain pour les "Leus" ?

À Gedinne, les Rochefortois ont parfaitement négocié la séance des tirs au but se qualifier. "C’est un déplacement périlleux, même si on l’avait emporté au match retour, grâce à deux buts de notre coach, Greg Servais, confie Alan Pierard. Petigny présente une belle équipe, avec des joueurs qui ont évolué en P1 et optent pour un jeu offensif."

"Pour moi, c’est la plus belle équipe de la série, ajoute le coach. Il importera de rester concentré. Mentalement, on devra aussi être fort. On doit tout donner pour ne pas avoir de regrets."

Les Rochefortois pourront à nouveau compter sur Leleu, Thomas et Lambert, les renforts de D3. Le coach devra cependant composer sans le capitaine Pierard, suspendu, Franckinioulle, Mahin et Boudar, blessés. Pas encore à 100%, Collin ne sera pas du voyage.