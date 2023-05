William Scabaab a vite fait sa place

Il tentera d’en profiter ce week-end, à Quaregnon, lors du Championnat de la Fédération Cyclisme Wallonie Bruxelles. "Ce sera une longue épreuve, de 114 kilomètres, mais cela ne me fait pas peur", ajoute cet affilié au club Ser Vélo Team de Laurent Servais. "C’est d’ailleurs assez gai, dans cette catégorie des juniors, car on commence à faire de vraies courses. D’après ce que j’entends, c’est une des plus belles."

Il a d’ailleurs envie d’être prochainement repris en sélection wallonne, pour disputer une grande classique. "Je suis assez nouveau dans le vélo, j’ai commencé chez les cadets de deuxième année. Avant, je ne faisais pas de sport. Mais, pendant le confinement, j’ai vu que de nombreuses personnes faisaient du vélo et cela m’a donné envie d’en faire, moi aussi."

Il y a pris goût, à tel point qu’il a commencé la compétition et se plaît dans les pelotons. Même si son intention est de parvenir à tromper la vigilance de ce peloton pour aller en échappée, son meilleur scénario pour aller chercher une victoire.