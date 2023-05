"Vu le manque d’effectif, on a été contraints de scratcher les quatre équipes, regrette le président du club, Didier Dahin. La P2 et les U21 seront entraînés respectivement par Michaël Dupuis et David Fars."

Mais revenons un instant à cette saison 2022/2023, qui ne fut pas un modèle de stabilité. Pour remplacer Jérôme Joannes, qui avait décidé il y a quelques semaines de ne plus poursuivre l’aventure, appel avait été lancé à Jean-Jacques Jacobs, pour assurer l’intérim jusqu’en fin de saison. Et permettre au Mosa de ne pas être relégué en P2. Mission accomplie, non sans mal, avec un groupe plus que réduit.

"Suite à notre dernière victoire contre Mariembourg, l’essentiel était quasiment acquis, à savoir le maintien, explique Jean-Jacques Jacobs, qui ira coacher, la saison prochaine, les filles de la R2 de Loyers. Comme la plupart des joueurs ont décidé d’aller voir ailleurs et que d’autres n’étaient plus chauds à 100% pour évoluer en P1, le club a décidé de ne plus poursuivre parmi l’élite provinciale."

Pour tenter de relancer le club jambois, Michaël Dupuis a été désigné à la tête de la P2. "Vu le départ de nombreux joueurs du noyau de P1, confie ce dernier, l’équipe P2 sera composée essentiellement de joueurs qui y évoluaient déjà. On doit repartir du bon pied".

Quant à son fils Jérôme, il évoluera en P1 hennuyère, à Luttre plus exactement. "Le retour de mon père aux affaires devrait permettre au Mosa de retrouver une nouvelle dynamique. C’est triste, mais il fallait réagir pour éviter que le club disparaisse de la carte."