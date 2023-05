La première d’Augustin Surahy

Augustin Surahy s’y est imposé dans la bonne échappée. "Il s’agit de ma première victoire depuis que je me suis mis au vélo, en deuxième année chez les juniors, raconte ce coureur de Martouzin. C’est spécial, de s’imposer pour la première fois."

Pour décrocher ce premier succès, il s’est glissé dans une échappée de huit hommes. "Il y avait avec moi Nicolas Dricot, de mon équipe, et il m’a bien aidé, poursuit Augustin Surahy. Il s’était entraîné avant la course en y allant à vélo, soit quatre-vingt bornes. Il se sentait donc un peu juste dans le final. Il a alors roulé pour moi, il a contrôlé. Dans le final, j’avais confiance en mon sprint et j’ai su me montrer le plus rapide de l’échappée. Je sais que c’était une course ECW, mais c’est toujours gai de gagner !"

Il va tenter de poursuivre sur sa lancée, ces prochaines semaines. "Nous disputons la Coupe de Belgique de Galmaarden, ce week-end, avec un bon noyau cette année, au sein du Ser Vélo Team. Avec notamment Thomas Nennen ou Nicolas Dricot, et l’envie de bien faire", termine-t-il.