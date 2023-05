La grosse période d’Emeline Detilleux

Elle en aura trois autres au mois de juin (Lenzerheide, en Suisse, Leogang en Autriche et Val di Sole en Italie), qui seront entrecoupées par le Championnat d’Europe, planifié en Pologne.

"C’est effectivement une grosse période qui arrive", commente la cycliste namuroise. Après avoir enchaîné les victoires et pris de précieux points UCI sur ses premières compétitions, en Grèce, où en est-elle, physiquement ? "Je suis assez satisfaite de ma condition. Je viens de terminer à Sittard, aux Pays-Bas (NdlR: sur une épreuve de catégorie 1). Il y a eu un gros changement climatique avant le départ, il a plu énormément. J’ai crevé à mi-course. Cela n’a pas été la course idéale, mais je le savais. Je l’ai plus prise comme un entraînement, comme une remise en route, avec du rythme spécifique au VTT. Car je sortais d’une épreuve par étapes sur la route."

L’épreuve Gracia, une course de UCI catégorie 2, sur laquelle elle est allée chercher plusieurs places d’honneur (25e, 20e et 15e de trois des cinq étapes). "Il s’agissait de ma première expérience sur la route, avec l’équipe nationale, ajoute Emeline Detilleux. J’ai assez bien aimé. Je m’y suis bien amusée. C’était une course avec des montées, sur laquelle il y avait de nombreuses vététistes. C’est d’ailleurs la Suédoise Jenny Rissveds qui s’y est imposée."

Soit l’actuelle quinzième du ranking mondial au niveau du VTT. Une hiérarchie dans laquelle la Namuroise pointe à la vingt-deuxième place. "Je ferai prochainement une autre course sur route, par étapes, toujours avec l’équipe nationale. Et toujours… en Tchéquie."

Un pays où elle sera donc également ce week-end, pour la manche de la Coupe du Monde de VTT. Qu’y visera-t-elle ? "Je n’aime pas trop parler en termes de places, afin de ne pas être déçue", indique celle qui, pour rappel, a les Jeux Olympiques de Paris dans le viseur, en 2024. "Sur une compétition, il peut aussi se passer beaucoup de choses et la place à l’arrivée ne reflète pas toujours la prestation sur une course. Mais ce serait bien d’y obtenir un Top 20. Je ne me mets pas la pression. J’apprécie le parcours de Nove Mesto, c’est un circuit assez naturel, mais ce n’est pas mon favori de l’année."