Des finales très ouvertes

Tombeurs de Gedinne B (P3B), de La meute Mettet (P3C), de MHC Auvelais (P3A), de la Squadra Vedrin (P1) et de MHC Auvelais B (P3C), les Bois-de-Villersois ont éliminé HB Auvelais, pensionnaire de l’élite provinciale. "Notre récompense est là: vivre une finale, ce qui est une première pour notre club, se réjouit le coach, Éric Olivier. La tâche sera rude. Considérée comme l’ogre de la série, la Squadra Vedrin B nous a battus lors de nos deux confrontations, cette année. Mais mes joueurs sont motivés et se battront avec leurs qualités."

Une journée historique pour Gedinne !

La finale entre clubs nationaux opposera Gedinne United (N3C) au BF Dinant (N2B). "Auteurs d’un très bon second tour, nos garçons sont motivés à l’idée de faire un gros match, avance le CQ gedinnois, Bastien Grislain. Ce sera un jour de fête historique pour le club, puisque nous serons présents dans toutes les finales de jeunes. Sur les huit finales du jour, nous en jouerons ainsi six !" Le capitaine Darche et Séverin sont incertains.

"Cette finale représente un derby, précise le mentor mosan, Olivier Baudelet. Le duel devrait être engagé. Pourquoi ne pas avoir planifié cela bien plus tôt ? Nous aurions pu anticiper. De plus, le règlement provincial sera appliqué. Avec deux impacts majeurs: l’absence des cartes bleues, et donc le risque de brider les acteurs, et la limitation du nombre de joueurs issus d’autres équipes du club à intégrer le noyau A. Cela crée du désintérêt." Lambotte et Weynant sont absents.

Le programme

12h Diablotins: BS Anhée – Gedinne United (arbitre Moeremans)

13h Préminimes: Gedinne United – Ages de Heer (arbitre Collin)

14h Minimes: Ages de Heer – Gedinne United (arbitre Kiesecoms)

15h Cadets: BS Anhée – Gedinne United B (arbitre Lorand)

16h Scolaires: Gedinne United – Biran Beauraing (arbitre Pain)

18h Vétérans: Ages de Heer – BV Mont (arbitres Rifflart et Masarotti)

19 h 15 Nationales: Gedinne United (N3C) – BF Dinant (N2B) (arbitres Vansteenkiste et Darc)

20 h 30 Provinciales: Squadra Vedrin B – Bois-de-Villers (arbitres Bolain et Geerkens)