Andenne: une journée de promotion avec "Lotte" Englebert

Le club d’Andenne organisera une grande journée de promotion du hockey, mercredi prochain, en ciblant plus particulièrement les jeunes filles. Cet événement "Girls Only" consiste à proposer, à toutes les demoiselles âgées entre 5 et 16 ans et désireuses de tester cette discipline, de partager un moment d’initiation et de jeux, sur le terrain de l’Andenne Arena, à partir de 14h (le matériel de base sera prêté par le club, pour les débutantes).