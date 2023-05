Dimanche, face à Leuze, Arquet a une nouvelle fois montré sa forme ascendante (5-3). "Face à une équipe difficile à jouer et qui possède des joueurs de qualité, nous avons bien négocié les débats, surtout en seconde période, confie le coach Alexis Gambier. Ce mercredi, on aura affaire à une formation de Taviers qui développe un jeu intelligent, sait s’adapter à chaque adversaire et peut compter sur un coach qui connaît le foot. Mais vu notre fin de saison en boulet de canon, ils devront jouer à 300% pour nous battre. Nous voulons l’emporter, pour disputer le tournoi triangulaire qui suivra."

Du côté éghezéen, où l’on vient de battre logiquement Jemeppe, on se montre prudent et conscient de la difficulté de la tâche. "Arquet évoluera sur son synthétique, ce qui n’arrange pas nos affaires. En championnat, on avait été largement dominé, même si on avait égalisé en fin de rencontre, explique le mentor Thomas Thibou. On se déplacera pour livrer la meilleure prestation possible et on fera les comptes après. Pour compenser l’absence de Nicolas Henrottin, je ferai appel à Romain Paris, un attaquant de notre P4. Vu les autres absences, je ferai avec les moyens du bord. Le tout, sans la moindre pression."

Division 3B

Ciney B – Loyers B (ce soir, 19h30)

La finale de P3B opposera Ciney à Loyers. En championnat, les Loyersois avaient gagné le match aller tandis que les Cinaciens avaient remporté le match retour. "C’est un plaisir d’affronter Ciney en finale, lance d’emblée l’entraîneur loyersois Antoine Cilento. Les deux plus belles rencontres de la saison, au niveau de l’intensité et de la technique, ont été face à Ciney. Ils vont nous attendre de pied ferme, je m’attends à un très beau match de football. Ce mercredi, Bordart et Leclercq seront à nouveau absents. Nous n’avons pas grand-chose à perdre, on va donc se donner à fond pour aller encore plus loin."

À Ciney, Andres Furnemont s’attend à une rencontre encore plus compliquée que dimanche passé. "Dimanche dernier, nous avons beaucoup donné, d’un point de vue physique, face à une très belle équipe du Condrusien. Loyers a des joueurs d’expérience qui ont déjà vécu ce genre de rencontre, et a aussi de belles individualités sur chaque ligne, dont nous devrons nous méfier, prévient le coach local. Le match retour en championnat avait été un de nos matches référence, nous l’avions emporté 2-1 dans une rencontre très serrée. Je n’ai aucun absent pour ce match, nous allons tout donner de la première à la dernière minute pour pouvoir aller à l’étape supérieure."

Division 3C

Vencimont – Dinant (ce soir, 18h30)

En championnat, les Ardennais l’avaient emporté 1-0 en bord de Houille et les Mosans s’étaient vengés sur le même score au 2e tour. Duel indécis donc, entre l’attaque la plus prolifique de la phase classique (100) et la défense la plus imperméable (22). "Vu la saison réalisée par Dinant, on est clairement l’outsider, lance le T1 vencimontois Olivier Colleaux. On n’a rien à perdre. Des messages reçus, peu nous voient vainqueurs. Mais un déplacement en bord de Houille n’est jamais facile et s’y imposer, encore moins." Hormis Clément Lenoir, blessé, Vencimont sera au grand complet.

Auteur d’une prestation convaincante face aux Étoilés, Dinant sait son déplacement dangereux. "Ce sera un peu le tournant de la saison, lance Olivier Baudelet. Car, si nous passons, nous serons dans le dernier trio et aurons 2 chances sur 3 de rejoindre la P2 . Nous devrons être capables de faire la différence physiquement. Si nos hôtes disposent d’indéniables qualités offensives, je nous pense supérieurs dans l’intensité, l’organisation et le jeu défensif." Son noyau sera au complet.