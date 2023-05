Quelques jours à peine après le championnat de Belgique de course de montagne, les traileurs sont de retour à Membre-sur-Semois pour le traditionnel trail du Jambon, ce samedi. Au programme: 40 kilomètres (à 9h), 24 kilomètres (à 10h30) ou 15 kilomètres (à 12h).

www.ultratiming.be

Jogging de Sombreffe

Manche du Challenge du Brabant Wallon, le jogging de Sombreffe se déroule ce samedi. Organisée par l’ASBL ROS, l’épreuve propose un 5,5 km et un 13,3 km, avec départ à 15h.

www.goaltiming.be

Jogging des Leus

Le Mémorial Claude Delobbe fait étape à Frasnes, ce samedi, à l’occasion du jogging des Leus. La plus longue distance (11 km) lancera les festivités à 15h, avant le plus petit parcours (6 km), 15 minutes plus tard.

www.goaltiming.be

Jogging de l’école de Bierwart

Cap sur Fernelmont et le village de Bierwart ce dimanche, pour le jogging de l’école de l’entité. Départ groupé pour tous les participants des 6 et 12 kilomètres à 10h30.

www.otopservices.be

Les Boucles Beuzetoises

Jour férié obligé, le jeudi 18 mai (Ascension) fera l’objet d’une organisation sportive puisque les Boucles Beuzetoises sont de retour. Le principe: une boucle de 4 km à parcourir à une, deux ou trois reprises, à Beuzet. Le départ est fixé à 10h30.

www.chronorace.be