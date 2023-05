Play-off R1 Dames: Ciney - Boninne, une belle sous haute tension

Métamorphosé par rapport au match aller, Boninne a sorti les moyens pour atteindre son objectif. "Avec cette victoire, nos play-off sont réussis, confirme le coach namurois David Roussaux. Et l’appétit vient en mangeant, comme on dit. Battre le deuxième du championnat a reboosté le moral de mon effectif, qui sera motivé à 200%. Néanmoins, on pourra compter sur un adversaire remonté à bloc. On sera chaudement reçu, le duel s’annonce sous haute tension mais on ne se laissera pas faire. Sinon, la déconvenue sera grande. Si mes deux moteurs offensifs ont répondu présent dimanche, l’aide de l’une ou l’autre sera importante, tout en gardant une défense appliquée." La Boninnoise Fivet (entorse) manquera à l’appel.