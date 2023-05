Le gala du Soulier d’or de la province le 9 juin à Natoye

Le centre sportif de Natoye hébergera le 9 juin à partir de 19h cette soirée de gala où tous les clubs namurois de D2-D3 amateurs, de P1, ainsi que tous les champions seront invités gratuitement avec l’ensemble de leurs joueurs (gala sur invitation). Au programme de la soirée l’attribution des prix 2022-23 du Soulier d’or de D2 et de D3 amateurs, le Soulier d’or de P1, la Révélation de P1 (meilleur jeune U23), le gant d’or (meilleur gardien de P1), le sifflet d’or de P1 (meilleur arbitre) et le meilleur coach de P1. Les lauréats de notre Trophée de régularité seront également mis à l’honneur. Et comme chaque année également les champions seront fêtés dans les différentes séries (Rochefort, Arquet et tous les champions de P2-P3-P4 ainsi que les dames). Bref, une date à cocher dans les agendas footballistiques. Nous y reviendrons.