Des interclubs d'athlétisme nouvelle version ce samedi, avec un 4x400m mixte au programme

C’est la compétition qui met le plus en avant l’esprit de club: les intercercles. Alors que, contrairement à d’autres sports, les interclubs d’athlétisme séparaient encore filles et garçons sur deux jours, le système a été complètement revu et il est désormais mixte. Les divisions ont dès lors été refondues, en fonction des résultats obtenus lors des interclubs 2022. "Les équipes hommes et femmes reçoivent un nombre de points correspondant à leur classement général après les Intercercles 2022. Les points des équipes hommes et femmes correspondantes sont ensuite additionnés pour donner un classement inter-équipes mixte. Les équipes sont ensuite réparties par division (deux divisions nationales, 6 divisions francophones et divisions néerlandophones) en fonction de leur total de points", explique la LBFA sur son site internet.