23-17, 16-10, 9-0, 22-20.

CINEY: C. Beguin 2, O. Beguin 3 (1x3), Van Meerbeeck 9, Vanhorsigh 5 (1x3), Delire 20 (1x3), Bechoux 10 (1x3), Laurant 10, Medjo 10, Dachelet.

BONINNE: Philippe 3 (1x3), Lakkerwa 8, Le Trequesser 2, Broers, Drygalski 4, Laffineur 10 (2x3), Compère 9 (1x3), Ory, Delahaut, Lesire, Hubaut 8.

Contrairement au match précédent, ce sont les Cinaciennes qui lancent les hostilités. Face à une défense boninnoise permissive, Delire s’engouffre aisément vers l’anneau alors que Medjo joue de son physique (12-5, 3e). Un temps mort nécessaire et Boninne se transforme, en devenant agressif. Il récupère des ballons et lance une dynamique offensive, avant un léger rush visité. C’est 23-17, 10e.

Au cours du deuxième quart, Ciney utilise son avantage de taille en guise de solution. Par ailleurs, sa défense pose de gros ennuis à son adversaire. D’une grande intensité, elle empêche Boninne, déstabilisé, de s’ouvrir un chemin d’accès au panier. C’est 35-25, 16e et 39-27 au repos.

Au retour du vestiaire, la dynamique ne modifie pas sa trajectoire. En effet, les Jaunes sont incapables d’inscrire un panier. Certes, elles sont bousculées par l’agressivité adverse, mais elles galvaudent des possibilités évidentes. La maladresse est telle que Boninne ne marque aucun point lors du troisième quart. De son côté, même s’il ne se montre pas des plus prolifiques, Ciney maintient un niveau d’exigence et accroît son avance. C’est 48-27 à la 30e.

Même si Boninne retrouve enfin le chemin des filets, le suspense n’est plus. Ciney se qualifie et affrontera Huy en finale, elle qui s’annonce pimentée. "Nous avons retenu les leçons du dernier match, confie le coach cinacien, Jean-Christophe Beguin. Cette fois-ci, nous avons démarre à l’heure. Mais je pense que la grande différence s’est faite en défense. Notre grande intensité défensive a gêné Boninne, la preuve dans le troisième quart. Dans ce contexte, encaisser zéro point est exceptionnel. Par ailleurs, nous avons bien maîtrisé Hubaut et Compère. Dès qu’on élève notre niveau de jeu en défense, ça suit en attaque."