Balle pelote: Le Cinacien Dimitri Godart est le nouveau président de la fédération nationale

Le Cinacien, qui sera aux commandes jusqu’aux prochaines élections prévues en novembre 2024, devra dans un premier temps jouer le rôle de rassembleur. "J’ai été très bien accepté par les administrateurs de l’aile flamande. Mon objectif est d’abord d’apaiser les tensions afin de travailler dans un climat plus serein. Je vais aussi collaborer avec le vice-président, Henk Verhofstadt. Cette mission, je l’assurerai bénévolement. Je ne réclamerai aucune indemnité."

Les dossiers ne manquent pas et le président va d’abord se pencher sur la fabrication des balles, qui se font en France près de Limoges. "Valentin Ergot travaillait seul et personne n’était au courant de ses choix. Les balles reçues pour les jeunes ont dû être renvoyées. Elles sont ovales et de couleur verte. Pas vraiment idéal quand on joue sur un ballodrome bordé d’arbres. On va également améliorer les balles pour les adultes. On doit aussi avancer sur la digitalisation des feuilles d’arbitrage pour faciliter le travail administratif des secrétaires."

Bref, il semble qu’il y ait du pain sur la planche du nouveau président cinacien de la fédération nationale.