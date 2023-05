Arquet B 4 – Taviers 1

Trois jours après avoir largement battu les Éghezéens de Leuze (5-3), Arquet à nouveau donné la leçon à d’autres Éghezéens, ceux de Taviers.

Dès l’entame du match les Vedrinois se portent à l’attaque avec une première alerte pour Moureaux qui voit le ballon de Boosten repoussé par le montant. Ce n’est que partie remise car à la 14e un centre d’Adant trouve Penoy à la réception (1-0). Par la suite le jeu est à l’avantage des Taviétois qui égalisent à la 28e par Seny (1-1). Arquet peine le temps d’une dizaine de minutes avant de repartir de l’avant et secoue les filets à deux reprises par Boosten et Wouters (3-1).

Dès la reprise le jeu présenté par les deux équipes est loin de celui développé avant la pause. Et au vu du score c’était plutôt aux visiteurs de se montrer plus entreprenants. Mais voilà en face d’eux il y avait une défense namuroise très bien organisée autour de Mertus. Le dernier mot revenait à Boosten qui scellait le sort des Éghezéens, réduits à dix.

P3B

Ciney B 1 – Loyers B 2

La première période est équilibrée, Loyers est plus dangereux avec plusieurs occasions dont une barre transversale. Robert donne l’avantage aux Loyersois juste avant la mi-temps. Après la pause, les Cinaciens égalisent à la 55e sur penalty. Les visiteurs parviennent à faire 1-2 mais le but est annulé. Loyers continue et reprend les commandes à la 75e par Hontoir. Ciney a la possession mais n’arrive à se montrer dangereux que sur des frappes lointaines. Le score ne bougera pas.

P3C

Vencimont 1 – Dinant 0

La meilleure attaque de la série a donc éliminé la défense la plus imperméable. Baijot, l’un des deux goleadors locaux (avec S. Dion), trouvait la faille passé le quart d’heure (1-0, 19e). Forts de leur maigre avantage, les Vencimontois laissaient le cuir à des Mosans incapables de trouver la faille 70 minutes durant.