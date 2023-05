Trail de Durnal: Ronald Scaillet et Thomas Collin s'imposent chez les Pahauts

Au cœur de la vallée du Bocq, il ne fallait pas s’attendre à des parcours faciles. En témoignaient les participants, qui avaient sans doute encore les jambes qui piquaient le lendemain matin…

Il n’a fallu que quelques centaines de mètres à Ronald Scaillet, le footballeur et pelotari, pour creuser l’écart sur ses concurrents et s’adjuger la plus belle des places sur 8 kilomètres. "J’ai démarré à un rythme assez rapide, pour me retrouver premier et garder cette position tout au long de la course. C’est une superbe région, et je connais pas mal de monde, ce qui rendait la course encore plus chouette", commente le vainqueur, resté plusieurs mois sans participer à une épreuve de course à pied. Grégoire Tilmant et Christian Capelle ont complété le podium.

Chez les filles, Yasmina Matmour a décroché la première place, et s’est classée devant Pauline Baudouin et Alexandra Lamoline.

Le manque d’entraînement et de compétition n’a pas empêché le Bertrigeois Thomas Collin de survoler la longue distance pour terminer avec une confortable avance de près de 3 minutes. "Les sensations étaient assez mitigées. Mais j’avais un public à ne pas décevoir, puisque ma belle-sœur habite Durnal, s’amuse Thomas. Accompagné de deux autres concurrents durant le premier kilomètre, j’ai décidé de prendre les commandes, malgré les côtes et les longues descentes qui cassaient les cuisses. Le parcours était agréable, avec tout ce qu’il fallait, le long du Bocq." Le Gesvois Alexandre Lefèbvre a franchi la ligne d’arrivée en 2e place. Julien Tripnaux, vainqueur une semaine plus tôt au Casca’Trail, s’est contenté de la 3e. Les écarts étaient encore plus importants chez les dames. Aicha Mathieu a signé un joli top 15 au scratch et terminé avec près de 17 minutes d’avance sur Céline Tribolet et Laurence Jaucot.