Régionale 2E: Dans l'inconfort, Purnode est contraint à la patience

"Alors qu’une estimation du timing avançait le mois de juillet pour la finition, les travaux ont subi des retards qui reportent l’inauguration à l’automne", souffle le président Hugues Liégeois.

Au rayon sportif, l’équipe promotionnaire a subi un sérieux lifting avec le retour de Sovet de Vincent Macor, conjugué aux arrivées de Gwen Soulier (St-Servais), Eddy Lambiotte (Émines) et Yohan François (Sart-en-Fagne). En compagnie des fidèles Dimitri Cat, Mike Denis et Geoffrey Lurkin, les Brasseurs ont requinqué les différents compartiments pour assurer au plus vite leur maintien. Après avoir transité par Ciney, Luc Pruvot effectue son retour chez les Purnodois à la tête de la régionale 2. "C’est avec plaisir que je retrouve le président Hugues Liégeois pour encadrer et conseiller ses ouailles, précise Luc. Je dispose d’un important noyau, ce qui me permet d’effectuer une tournante. Force est de constater qu’il nous manque un livreur de fond pour rivaliser avec les favoris Mont-Gauthier, Jemelle et Mesnil, que nous avons embêté jusque 12-12 avant d’échouer. Cela s’est joué sur des détails. Au-delà, on a retrouvé de la cohésion dans une bonne ambiance."

Le noyau 2023 de Purnode: Raphaël Daubois, Francis Dochier, Quentin Focant, Yohan François, Benjamin Hubert, Eddy Lambiotte, Jason Lamoline, Vincent Léonet, Hugues Liégeois, Christophe Mathieu, Luc Pruvot, Miguel Thonne.