Les filles de Namur B montent aussi !

C’est une année riche en montées pour le volley namurois, et en particulier pour celui de Namur, qui a été officiellement averti, ce mardi, que son équipe B féminine rejoignait la nationale 3. L’équipe, reprise en mains par Jérôme Cornet en cours de route, avait terminé en force, pour se classer deuxième, mais était un peu passée à côté de son tour final, dans la foulée. "Mais avec six montants sur les sept participants, on savait qu’on était les prochains sur la liste", confie celui qui cédera le relais à Laurent Hannecart, la saison prochaine. Et de fait, il faut croire qu’au moment de composer leurs futures séries, les responsables "compétitions" de Volley Belgium ont eu besoin de "combler des trous", pour cause de renoncements, probablement. Du côté de Namur Volley, on se félicite en tout cas de cette saison faste, qui aura vu les trois premières équipes accéder à l’étage supérieur.