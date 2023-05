Le Mini Day devra se réserver une "meilleure" date

Douze équipes (six en U11 et autant en U13) se sont retrouvées au centre sportif de l’Orneau, ce samedi, dans le cadre du Mini Day, organisé par l’ANCV en collaboration avec le club gembloutois. Une participation à la baisse, par rapport à l’édition précédente (22), mais qui s’explique. "On en est même satisfaits, compte tenu de la date qu’on avait dû choisir, entame Michel Hourlay, dirigeant de l’entité namuroise. On savait qu’il fallait éviter les vacances de printemps. Malheureusement, la salle n’était pas disponible les week-ends précédents. Beaucoup d’équipes, qui étaient là l’année dernière, n’ont donc pu revenir, étant en manque de jeunes garçons et filles disponibles dans ces catégories. De gros clubs de la province n’étaient ainsi pas représentés, ce qui est dommage."