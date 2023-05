Jogging de Sinsin: Une victoire de plus pour Sophie Aerts

Après avoir repris les entraînements à 100%, Sophie Aerts continue de décrocher de nouvelles victoires. Elle a terminé devant Virginie Grégoire et Geneviève Knott sur la petite distance. "C’est une épreuve particulière car j’y courais déjà quand j’étais plus jeune. Le parcours me correspond assez bien, avec de belles côtes et de longues descentes", précise Sophie.

Sur le long parcours de 11,1 kilomètres, la victoire est revenue à Nicolas Maron, devant le Wanzois Fred Lekeu. "La course s’est décantée assez rapidement, et dès le 3e kilomètre, j’étais en 2e position, commente Fred. Une position que je n’ai plus quittée jusqu’à la fin. Vu mes 41 ans, j’ai de moins en moins de vitesse et j’ai plus difficile à trouver un rythme rapide mais je suis satisfait de ma course et pas déçu d’être sorti au-delà des frontières de la province de Liège pour découvrir le Famenne-Ardenne." Julien Hastir complète le podium.

Chez les dames, une minute séparait Alice Herin, la gagnante, de sa première dauphine, Marie-Eve Robert. Mieke De Wilde a terminé à la 3e place. "Je suis partie un peu vite, sur un parcours que je ne connaissais pas et qui proposait de belles petites côtes. Mais tout s’est plutôt bien passé", clôture Alice. La 7e manche du challenge est prévue samedi à l’occasion du jogging de la Damzelle à Amonines.