Jogging de Sambreville: Il fallait des jambes de feu pour gagner chez les pompiers

À peine 24 heures après le biathlon d’été de Couvin, c’est avec les jambes un peu lourdes que Florent Lacroix a pris le départ des 5 kilomètres. À la demande de son coach de l’UAC, Jacques Steinier, il s’est tout de même aligné, pour finalement s’imposer avec deux minutes d’avance. "Les jambes lourdes sont vite passées. Rapidement, je me suis retrouvé en tête et je n’ai plus eu qu’à gérer la fin du parcours, rendu assez glissant par endroits mais relativement plat", précise le vainqueur, qui termine devant Xavier Gemen et Damien Cartiaux.

L’athlète de l’OCAN Maya Dussard s’est adjugé la victoire, non sans mal. Mal aiguillée au moment de rentrer dans la caserne, elle s’est retrouvée 2 à quelques centaines de mètres de la ligne d’arrivée. "Après m’être détachée avec Louane Tagliafero, j’ai décidé d’accélérer vers le 2e kilomètre pour prendre une trentaine de mètres d’avance. Après cette petite erreur, et au prix d’un gros effort et d’un long sprint, je suis parvenue à revenir sur elle et à l’emporter", raconte Maya. Louane est deuxième, devant Sophie Ninnibri.

Le Tertrois Sébastien Chenut avait envie d’un changement de décor, et après une année sur les terres du Tournaisis, le voilà qui débarquait sur le challenge Vals et Châteaux. "Nous démarrions de la caserne avec un tempo infernal, imprimé par le premier, mais qui a fini par ralentir et s’arrêter un peu plus loin. Je me suis vite retrouvé avec Gilles Marchal, que j’ai réussi à lâcher vers le 5e kilomètre, pour terminer en solo", commente Sébastien. Gilles est deuxième, devant le triathlète Kevin Denis.

Habituée du Challenge du Grand Couvin, Marie Colot avait elle aussi des envies de découverte. Elle a donc décidé de participer à certaines épreuves, au coup de cœur, un peu plus loin en Belgique et même dans le Nord de la France. Grand bien lui en a pris puisqu’elle est repartie de Sambreville avec une victoire. "Dès le départ, je me suis retrouvée en tête, tout en redoutant de me faire piquer la place, ne connaissant absolument pas le niveau de mes adversaires. De plus, j’ai tendance à démarrer assez vite et puis à craquer ensuite. Le parcours était assez roulant, avec tout de même une belle bosse à mi-parcours qui cassait un peu le rythme. La victoire était presque inespérée puisque ce n’était pas l’objectif au départ", ajoute Marie. Aurore Smal et Caroline Fabien Liégeois ont complété le podium.

Avec l’annulation de la corrida des ruelles, qui devait se tenir le 10 juin, la manche suivante du Challenge Vals et Châteaux se déroulera lors du jogging des Bouffioulx, le 2 juillet prochain.