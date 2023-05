Gembloux rêve d’un second exploit

Dimanche, les "Couteliers" ont réussi l’exploit d’infliger leur première défaite de la saison aux Castors Braine, arrachant ainsi une troisième manche, dans cette demi-finale de play-off. Maintenant que les Brainois ont plié une première fois, les Namurois rêvent d’une place en finale. Mais, sur les terres brabançonnes, la tâche s’avère bien compliquée. "Dans la deuxième manche, nous avons remporté les quatre quart-temps. Je pense donc que cette belle, nous la méritons. Même si les Brainois mériteraient de gagner le championnat, au regard de leur splendide saison, si une chance se présente, nous la saisirons, prévient le coach gembloutois, Marc Mesureur. Pour battre Braine, il fallait être capables de faire un match plein pendant quarante minutes et c’est ce que nous avons su faire chez nous, en réagissant chaque fois qu’ils revenaient. Nous ne nous sommes plus laissés bousculer et avons su déjouer leur défense, qui nous avait fait si mal lors de la première manche. Il nous faudra au moins faire aussi bien là-bas, en sachant que nous serons plus attendus que jamais. Je le répète souvent, mais les play-off sont un exercice à part. Et, si Braine reste le favori, dans une troisième manche, tout peut arriver. Nous ne nous sommes plus entraînés depuis dimanche, mais les joueurs savent très bien ce qu’ils ont à faire."