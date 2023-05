Un nouveau renfort offensif à Aische

En match amical à Biesme avec la D3, il a marqué 4 buts en une mi-temps (!). "Il a fait une bonne impression. Et un bon attaquant de plus, cela ne fait pas de mal", confie le président Duchêne. On devrait signer un back gauche de Pont-à-Celles très bientôt, on doit d’abord s’entendre avec Charleroi. Ensuite, il restera un défenseur central et nous serons au complet." À noter que la présentation de la prochaine saison aura lieu le jeudi 15 juin.