Samedi, Mont-Gauthier était en déplacement à Œudeghien pour le compte du premier tour de la coupe de Belgique. Les Namurois ne sont pas tombés dans le piège de la N2 frasnoise, qui a tout de même tenu la réplique aux pensionnaires de Nationale 1. En championnat, Œudeghien aurait même récolté une unité… Mais le principal était assuré par Mont-Gauthier, en filant à 8-13 pour valider la qualification pour le tour suivant, programmé le 20 mai prochain (15h).

Mont-Gauthier 13 – Wieze 3

Le lendemain, sur leur balodrome, les Rochefortois ont fait le plein, confirmant ainsi le succès signé en ouverture de championnat face à Acoz. Les Namurois annonçaient la couleur en raflant les deux premiers jeux. Wieze réduisaiit l’écart avant de subir la loi des Bleus, qui alignaient les jeux à la vitesse de l’éclair pour filer à 8-1. Les Brasseurs ont fait de la résistance à 8-2 et 9-3 avant de craquer.

"On a super bien respecté les lignes, analysait après coup Tristan Schmit. On a profité au maximum des faiblesses de Wieze. C’est principalement sur le rectangle que nous avons fait la différence avec quinze rechas entre les perches pour seulement deux à nos invités. Corentin Schmit, en devanture, s’est illustré à plusieurs reprises, tout comme Yoris Dooms au grand milieu. Ce sont trois beaux points et on peut être satisfait de notre bilan."