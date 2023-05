Onhaye devra remettre le couvert

Le premier, c’est la mi-temps, quasi de rêve, réalisée par les visités. "Notre meilleure de la saison, dans le contenu et l’impact. Avec deux buts inscrits sur des actions qu’on avait travaillées. On aurait même pu rentrer avec une plus large avance, d’autant que Jérémy, lui, n’avait rien eu à faire", analysait Lionel Brouwaeys.

Le deuxième volet allait être bien différent. Beaucoup de supporters onhaytois ont fustigé le "retrait" trop prononcé de leurs favoris. Mais ceux-ci auraient-ils pu tenir la cadence du premier acte ? Les efforts répétés ont fini par émousser certains d’entre eux. Là ou le coach tournaisien n’avait d’autre choix que d’abattre son va-tout dès la reprise, en injectant du sang frais (et bénéfique) dans les veines de son onze. "On savait qu’ils allaient pousser et venir avec quatre éléments de front, poursuivait le T1 de l’Agauche. Il fallait fermer les angles et profiter de nos transitions, ce qu’on aurait pu faire. Il y avait peut-être de la fatigue aussi. Et on prend deux bêtes buts, sur des phases arrêtées. Le premier a inversé la spirale mentale, même si j’ai essayé de relancer les gars, à ce niveau. Et j’ai attendu avant de faire des changements, car l’équipe était quand même bien en place. Puis, on encaisse le deuxième in extremis. J’ai un doute sur le positionnement du buteur. Il faudra revoir cela sur les images… (NDLR: Leclef semble annuler un éventuel hors-jeu de Brouckaert)."

"C’est comme en D2"

La tempête passée, les Onhaytois ont remonté la pente pendant les prolongations, avec des opportunités pour Gilain et Granville. Avant la fatidique et cruelle séance des tirs au but. "Là aussi, on a été devant", regrettait "Lio", qui ne pouvait cependant en vouloir à aucun de ses hommes. "Ce genre de match ressemble à ceux qu’on peut vivre en D2. Il doit nous faire encore grandir. Et le déplacement à Habay aurait été tout aussi difficile…"

Le coach et son staff remettront donc l’ouvrage sur le métier en D3, la saison prochaine. Avec un effectif légèrement remanié. Outre le retour de Maxime Afflisio et l’arrivée de Tristan Gillis, un attaquant "en devenir" devrait rejoindre la troupe, durant ce mercato. Avec l’objectif de briguer, à nouveau, le tour final.