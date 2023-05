Noémie Van de Poele proche du Top 12 avec les BelSevens

Les BelSevens sont passées très près de leur rêve, sur les terrains de Stellenbosch qui accueillaient, fin avril, les deux manches des Challenger Series, qualificatives pour les World Series 2024. "Cette catégorie rassemble les douze meilleures équipes nationales et, pour y accéder, il fallait terminer en tête au classement cumulé des deux tournois", explique la Namuroise d’une sélection belge qui y multiplia pourtant les succès, ne s’inclinant chaque fois qu’en finale, face aux représentantes du pays hôte (17-10 et 17-14). Qui se sont donc emparé du ticket pour le Top 12 mondial de la discipline. "On avait de hautes ambitions, mais on est déjà très contentes de notre parcours. On ne s’attendait pas à réussir cette performance, et encore moins à la répéter sur les deux tournois (NDLR: disputés en une dizaine de jours, avec trois matchs de poules, quart et demi-finale)."