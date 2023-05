Meux seul invaincu

Miavoye 11 – Sart-en-Fagne A 13

Les équipes prirent l’ascendant à tour de rôle durant le premier time (1-3, 4-3, 4-6, 6-7). Le second acte est animé du même scénario jusque 11-11. Bien que privés d’Anciaux en vacances, les visiteurs Thiry et Degrande font la différence au rechas via une douzaine de renvois entre les perches. Dans les rangs visités, Pairoux et Merveille n’avaient pas leur allant habituel.

Meux 13 – Thy-Thuillies 9

"On a joué avec le feu en première période période en multipliant les baraques, soufflait le président Serge Zicot." Ainsi, les visiteurs, sans P. Demoulin, mènent la danse jusqu’au repos (1-3, 3-5, 4-7). A la reprise, Joaris remplace Troonen et Dumont occupe le fond. Les Meutis, ragaillardis par une dizaine de rechas outres de Zicot, le bon répondant de Dumont et les livrées de Joaris égalisent à 8-8 avant d’aligner cinq jeux de rang pour entériner la victoire. L. Dumont fut le plus en vue chez les visiteurs.

Sart-en-Fagne B 8 – Saint-Servais 13

Les Saint-Servaitois profitent des erreurs de leurs hôtes au tamis pour s’isoler à 1-7. Avec Cornet en évidence au grand milieu, les Sartois respectent mieux les lignes et arrachent l’unité à 6-11. Outre le retour de B. Dhyne, Lelièvre et Charlot rayonnent sur le rectangle et entérinent la victoire.