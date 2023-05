L'Étoile Taminoise a fini par briller

Le leadership, l'Étoile a dû batailler durant 28 matchs et même 29 pour le conserver. "Nous avions été accrochés à Florennes et à Fraire. Le nul de Saint-Gérard contre son voisin nous a rendu l'espoir". Comme le penalty réussi par le capitaine, Paolo Zaffuto alors que Lesve menait au score lors du test-match "Que d'émotions fortes que j'ai pu partager avec mon fils (membre de l'équipe). J'ai déjà remporté des titres dans le Hainaut avec Montignies et Châtelet. Mais, celui-ci est beaucoup plus fort et inoubliable. Avec des parents et des supporters qui nous ont soutenus toute la saison".

Le T1 fait remarquer les qualités footballistiques de son noyau mais insiste surtout sur l'esprit de groupe. A souligner aussi la bonne entente entre Sambriens et lesvois. "Lesve-Arbre a une très belle équipe et aurait mérité autant que nous d'être champion". Les Taminois ont d'ailleurs été supporter dimanche leur ex-rival face à Saint-Gérard.

"C'était vraiment une belle fête du foot lors de ce test-match entre adversaires qui se respectent et dans le fair-play" se réjouit encore Maurizio Lomanto qui sera encore sur le pont avec ses joueurs ce mercredi pour discuter de la saison prochaine. Après, ils goûteront un repos bien mérité.

L’émotion du président

Un des faits marquants de cette montée reste l'énorme respect que les joueurs, staff et autres supporters, vouent à leur président Carmelo Chirileison. À 73 ans, l'homme fort des Étoilés ne ménage pas ses efforts pour faire progresser son club et cet homme de grandes qualités en est enfin récompensé. Le président taminois était d'ailleurs particulièrement ému au coup de sifflet final. "Depuis 5 ans, nous participions au tour final sans succès", explique l'intéressé, qui poursuit : "c'est vraiment agréable de travailler avec ce groupe et pour nos jeunes. Mais, je suis loin d'être le seul: Vincent, Marc, Olivia, Christophe, Richard, Angelo 1 et 2, Erol, Fabrice, Juan, Maurizio, Franco et Michaël… Que ceux que j'aurais oublié veuillent bien m'excuser. Nous formons aussi une belle équipe en dehors du terrain". La saison n'est pas encore terminée pour Carmelo Chirileison "Nous allons discuter avec les joueurs pour voir qui reste, qui part. Nous avons quelques joueurs qui sont fort convoités comme Jérémy Oostens".

Ce n'est pas à Lustin qu'on dira le contraire. "Nous devons nous renforcer pour la P3" concède-t-il. Sans faire de folies, en bon gestionnaire qu'il est.