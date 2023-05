Les seconds de P1 montent aussi

"On a raté la deuxième place de quelques points. Les filles en étaient même déçues. Waremme, qui alignait surtout des jeunes, était au-dessus du lot. Les formations de Farciennes et du Brussels étaient, elles, plus expérimentées, avec des joueuses ayant connu la nationale. Comme déjà précisé, on ne devait pas absolument monter. Mais, sportivement, cela nous offrira des matchs bien plus intéressants la saison prochaine."

Le lendemain, Adrian Revret et ses troupes de Lesse & Lhomme B ont signé un "trois sur quatre", en disposant de Bouillon (2-0), Remouchamps (2-0) et Uccle (2-1), avant de s’incliner face à Baudour (2-0), pour se classer deuxième. "Baudour était l’adversaire le plus fort et, si on a livré deux bons sets, la fatigue commençait aussi à jouer, après les trois matchs précédents et notre tournoi de la veille, auquel avaient logiquement pris part nos joueurs", explique le coach rochefortois. Qui, lui aussi, devrait voir son groupe grimper d’un étage (où il rejoindrait l’équipe A du club, montée la saison dernière par ce même biais). "On ne nous a pas garanti que ce serait le cas à 100%, mais a priori, on va monter en promotion. On a même déjà reçu les félicitations d’usage des dirigeants de l’entité namuroise !"