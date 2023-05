Le match débutait avec une très faible intensité, en adéquation avec l’enjeu de la rencontre, à savoir. aucun !

Après avoir ouvert le score par Dell’Aquila (1-0, 11e), les Leuzois se créaient plusieurs occasions, mais le gardien visiteur Collins était, comme à son habitude, dans un grand soir. Grâce à Christophe Tasiaux (1-1, 18e), Coco Ruymbeke (1-2, 19e) et Simon Pirson (1-3, 25e), les visités inversaient la tendance en accélérant un petit peu en reconversion offensive.

Même scénario en seconde période. Les Leuzois profitaient du manque d’entrain visiteur pour revenir dans le match, via Catinus (2-3, 28e) et Dell’Aquila (3-3, 36e).

Lors des dix dernières minutes de leur saison, les Loyersois se réveillaient et engrangeaient un treizième succès grâce à Simon Pirson (3-4, 39e), Guillaume Melery (3-5, 41e) et un autogoal du gardien local (3-6, 45e).

"Le club termine la saison sur une victoire qui nous confirme la sixième place au classement général, se réjouit le CQ loyersois Pierre Denis. Nous sommes satisfaits de la réalisation des objectifs fixés pour la P1 et la P4, récemment championne en P4B."

Mettet-Oret 11 – Havelange 6

Grâce à ce succès, les Coalisés de Mettet-Oret sont assurées de terminer la saison à la deuxième place. Si une place devait se libérer en Nationale 3, ils seront sondés pour rejoindre l’échelon supérieur.

Léo Graulus (5), T. Graulus (3) et Lengele se sont partagé les buts locaux, Cavillot (2), Hébette (2) et Kleinkenberg (2), les buts visiteurs.

"Je suis fier de cette équipe, lançait le gardien local Cédric Graulus. Lionel Bouchat, Loïc Graulus et moi avons fait une grosse prestation malgré notre âge avancé."

Namur UTD 7 – Walcourt 2

"Nous restons en P1 ! Une victoire méritée", se réjouissait le T1 local Frédéric Lucchetta.

Les visités entamaient très bien le match et prenaient rapidement les commandes par D. Dury (1-0) et Harte (2-0). Dessambre (3-0) et Toussaint (2X) donnaient au score des allures de forfait. Le repos était atteint sur le score de 5-1.

Après la pause, les visiteurs, qui s’étaient déplacés à cinq, équilibraient les échanges. Guion inscrivait un doublé (6-1, 7-2). Minet et Moreau sont les buteurs de Walcourt. Ce résultat condamne le MFC Ciney à la relégation.