Cyril Evrard, d'Eghezée, futur grand de la planche à voile belge: il a été classé 3e au dernier championnat de vitesse U22

Sous statut Adeps

Originaire de Waret-la-Chaussée (Eghezée), Cyril est sous statut Espoir sportif de l’Adeps. Cela lui permet de vivre de son sport à temps plein. Pourtant, le jeune homme est autodidacte: "Je n’ai pas d’entraîneur, hormis un préparateur physique, Damien Pirrard, à Malonne. Je m’entraîne seul sinon, souvent en Zélande. En planche à voile, plus on est lourd et musclé, plus on va vite."

3e au championnat de vitesse

Fin avril, Cyril Evrard s’est classé 3e du championnat du monde de vitesse en moins de 22 ans à La Palme, en France. "La compétition a duré dix jours, pour être certains d’avoir de bonnes conditions météo. Le 1er jour, malgré le peu d vent, la 1re manche a eu lieu, et j’ai été 3e. Chaque manche dure une heure et il y a un système de points. Celui qui en a le moins gagne. Les jours suivants, il n’y avait pas du tout de vent. Et ce n’est que le dernier jour que les trois dernières manches ont eu lieu. Je suis arrivé 3e, 2e puis 1er. Au classement général, j’étais troisième", commente le Waretois.

Ce mercredi, il prendra donc le départ de la 1re étape du championnat du monde en catégorie adulte. "Il y a sept étapes, réparties sur toute l’année. Chaque étape dure une semaine. n fonction d notre classement à chaque étape, on obtient de points, et les 60 meilleurs, donc ceux qui ont eux le plus de points, accèdent aux dernières étapes." La première étape se déroule au Lac de Garde, en Italie.