"Il est certain que Fraire part favori et va devoir gérer cette pression supplémentaire qui est de vouloir monter en R2" lançait le coach malonnois Antonin Gilet avant d’entamer les play-off.

Samedi au centre sportif de Philippeville les Namurois débutaient en trompe (10-23) avant un retour des Frairois suivi d’un chassé-croisé. À 70-70 et alors qu’il restait trois minutes de jeu le trio C. Gilet, Abras et Recko réglait le sort de Fraire (70-76).

C'est dire si le retour au Champ Ha méritera le déplacement.

"Chez nous on est souvent plus fort sans compter l’appui de notre public. prévient Antonin Gilet De plus, après notre succès de samedi on sera libéré de toute pression. En plus d’être solidaire et concentré, il s’agira de ne pas commettre trop de déchets en défense et d’y remporter le rebond". Seul Pierre Rouaux, indisponible, ne sera pas de la partie.

"Il est évident que le replay de mardi à Malonne ne sera pas facile à gérer crai le mentor frairois Nicolas Demande D’autant plus que Malonne pourra compter sur tout son effectif et notamment sur la force de Cyrus Gilet et de Thibaut Pilette. N’empêche, j’estime qu’on est capable de créer l’exploit. À nous de relever la tête dès l’entame du match et de montrer un bon collectif".

Ciney – Erpent (ma. 20h)

Avant d’entamer les play-off le coach cinacien, et futur coach erpentois, Pierre-Yves Delveaux se montrait quelque peu inquiet. Il déclarait alors: "On est un peu en perte de vitesse depuis les trois derniers matches de la phase classique, des matches qui n’ont pas répondu à mes attentes". Quant à son homologue Jean-Louis Jacobs il se montrait prudent même s’il avait remporté les deux rencontres du championnat. "On n’a pas encore rencontré une équipe de Ciney au complet avec ses joueurs de R1".

Et comme ce fut le cas dans l’autre demi, ce sont les visiteurs de samedi soir qui se sont imposés. Alors peut-on être en droit de penser le même scénario ce soir ? Pas sûr même si sur un match tout peut arriver.

"Il ne faut pas croire qu’après notre succès à Erpent que tout est déjà joué prévient Pierre-Yves Delveaux Attendons de voir le résultat de notre R1 qui joue ce dimanche. Il est certain que nous sommes bien partis pour la finale et que notre premier succès à l’extérieur est sans conteste un bon adjuvant moral avant le retour de ce mardi. et de conclure Quelque soit les résultats définitifs de ces demis, notre saison est déjà réussie".

Pour Erpent, il ne faut pas calculer mais croire en ses chances. Normal après l’échec de samedi à domicile.

"Ce mardi explique Jean-Louis Jacobs on va essayer d’effacer notre défaite. Mon souhait est de l’emporter pour pouvoir jouer une dernière fois ici à Erpent. Avant mon départ… Pour espérer l’emporter il s’agira d’être plus libéré surtout en attaque et de travailler la bataille des rebonds. Si Cyril Stiénon fut l’homme en vue samedi, j’espère que les autres joueurs joueront à leur meilleur niveau, ce qui ne faut pas le cas à l’aller".