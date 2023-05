Villers-le-Gambon 13 – Clermont 9

Après un début équilibré, Villers haussait le ton tant au service qu’au rechas et opérait la cassure pour mener 6-2 et 7-3 au repos. "On a pris soin de ne pas trop alimenter Piron et on a chargé Xavier Lawarée, qui ne répondait pas", souligne Arnaud Godart, le grand milieu visité. Les Clermontois ont multiplié les permutations mais en vain, Clément Lawarée montant au fond. "Nous avons aussi été trop irréguliers sur le tamis", avoue Benjamin Bastien.