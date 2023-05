"Triste pour les joueurs"

"La saison est réussie, avec l’accession au tour final, qui était notre objectif, déclarait le président Jean-Yves Ska. Évidemment, quand on y est, on espère toujours plus. Et on a bien pensé aller plus loin, vu le déroulement de la première mi-temps. On a peut-être trop reculé. Puis, on prend ce but à la dernière minute. Et perdre aux tirs au but, c’est toujours cruel. On est triste, pour les joueurs."

"On doit grandir"

"Le foot est parfois cruel, mais on doit grandir de cela, enchaînait Lionel Brouwaeys. Et on ne peut certainement pas être négatif envers les joueurs ce dimanche. On est surtout déçus pour eux."