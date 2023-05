Cartes jaunes: Tsongo Coulibaly, Sixset.

Buts: De Jesus Bernardo Da Silva (0-1 pen., 58e), Karatas (1-2, 83e), Goossens (1-3 c.s.c., 85e), Davrichov (2-3, 90e).

COUVIN-MARIEMBOURG: Eugène, Sobry (66e Ciftci), Murrone, Tsongo, Qu. Deppe, Wackers, Duchesne, Virgo (46e Galante), Davrichov, Goossens, Chartier.

HERSTAL: Campagnolo, Audoor, Goblet, Ljubic (88e Farid), D. De Brouwer, Mbazoa Yalingui (88e Jamart), Karatas, Sixset (67e Dongala), M. De Brouwer (66e Deckers), El Guendi, De Jesus Bernardo Da Silva.

Les Francs Borains vainqueurs de l’Antwerp B et le Sporting de Charleroi B vainqueur contre Knokke, le duel entre les treizièmes classés de D3 n’avait plus aucun intérêt sportif. Sauvés, les Fagnards et les Armuriers pouvaient donc aborder sereinement la rencontre après une saison stressante.

Privés de Hallaert (vacances), de Magotteaux (activité professionnelle), et de Pratz, blessé à la cheville, les Fagnards, qui saluaient le retour de blessure de Sobry et de Ciftci, éprouvaient des difficultés à combiner. Dominés dans les duels, ils concédaient la première occasion. Eugène gagnait son duel avec Da Silva (14e). Après avoir équilibré les échanges, les Coalisés manquaient de peu l’ouverture du score quand la frappe puissante de Davrichov s’écrasait sur la transversale (25e).

Dès la reprise, les Liégeois se montraient plus d’une fois dangereux. En témoignait le penalty consécutif à une faute de bras de Wackers et converti par Da Silva (0-1). Duchesne égalisait dans la foulée (1-1). Dans les dernières minutes, Karatas plaçait les siens aux commandes (1-2) avant l’autogoal de Goossens (1-3) et le but de Davrichov (2-3).

"Je retiens notre bon deuxième tour, souligne Romain Wackers, le capitaine. Depuis janvier, nous avons travaillé très sérieusement. Malgré des événements extra-sportifs qui nous ont bousculés, nous sommes restés focus. Je repense à la victoire importante à Uccle lors de l’avant-dernier match. Sans celle-là, nous n’aurions même pas joué ce test-match contre Herstal. Je souhaite maintenant le meilleur à chacun dans son club respectif…"